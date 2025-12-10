Desabamento de dois prédios faz pelo menos 22 mortos em Marrocos

Pelo menos 22 pessoas morreram na noite de terça-feira depois de dois edifícios de quatro andares terem colapsado em Fez, uma das cidades mais antigas de Marrocos e um importante destino turístico, tendo a estação estatal marroquina indicado que os edifícios apresentavam sinais de fissuras.

Os edifícios eram habitados por oito famílias e situavam-se no bairro Al-Mustaqbal, uma zona densamente povoada na parte oeste da cidade, informou a agência estatal MAP.

Já a estação pública SNRT noticiou, citando testemunhas no local, que os edifícios apresentavam sinais de fissuras há algum tempo, sem que tivessem sido tomadas medidas preventivas eficazes.

“O meu filho, que vive no andar de cima, disse-me que o edifício estava a cair. Quando saímos, vimos o prédio a desabar”, contou à SNRT uma idosa envolta num cobertor, sem revelar o seu nome.

Outro sobrevivente, que perdeu a esposa e três filhos no colapso, disse à televisão local Medi1 que os socorristas conseguiram recuperar um corpo, mas que ainda aguardava pelos restantes.

Fez, antiga capital que remonta ao século VIII e a terceira cidade mais populosa do país, foi palco há dois meses de uma onda de protestos contra o governo devido à deterioração das condições de vida e à fraca qualidade dos serviços públicos.

Adib Ben Ibrahim, secretário de Estado da Habitação, afirmou em janeiro que cerca de 38.800 edifícios em todo o país foram classificados como estando em risco de colapso.

O colapso desta quarta-feira é um dos piores em Marrocos desde a queda do minarete na cidade histórica de Meknes, no norte do país, que matou 41 pessoas em 2010.