EUA apreendem petroleiro ao largo da Venezuela

10 dez, 2025 - 20:11 • Ricardo Vieira, com Reuters
Um petroleiro foi apreendido pelas forças norte-americanas ao largo da Venezuela, confirmou esta quarta-feira o Presidente Donald Trump.
O diretor do FBI, Kash Patel, divulgou um vídeo do assalto ao petroleiro e adiantou que o navio é utilizado para transportar petróleo alvo de sanções.
“Hoje, o FBI e os nossos parceiros cumpriram um mandado de apreensão contra um petroleiro ao largo da costa da Venezuela — utilizado para transportar petróleo sancionado proveniente da Venezuela e do Irão. O navio tem sido usado, nos últimos anos, numa rede ilícita de transporte marítimo que apoia organizações terroristas estrangeiras”, escreveu Kash Pate na rede social X (antigo Twitter).
A operação acontece num momento de forte reforço militar dos Estados Unidos na região, incluindo um porta-aviões, caças e dezenas de milhares de soldados, e no dia em que decorreu a cerimónia de entrega do Nobel da Paz à líder da oposição venezuelana. Maria Corina Machado não esteve em Oslo, na Noruega, mas foi representada pela filha.
Segundo responsáveis norte-americanos, que falaram à agência Reuters sob condição de anonimato, a ação foi liderada pela Guarda Costeira norte-americana.
De acordo com o site de notícias Axius, o petroleiro dirigia-se para Cuba.
O navio "The Skipper" é alvo de sanções dos EUA desde 2022, por ligações ao Irão e ao movimento islâmico libanês Hezbollah, adianta a CBS News.
A Administração Trump admite novas ações do género, indica a estação norte-americana.
A Guarda Costeira remeteu questões para a Casa Branca, que não respondeu de imediato a pedidos de comentário. O governo venezuelano também não respondeu.
Nobel da Paz
A Venezuela exportou mais de 900 mil barris por dia de petróleo no mês passado, o terceiro valor mensal mais elevado deste ano, à medida que a petrolífera estatal PDVSA aumentou as importações de nafta para diluir a produção de petróleo extrapesado.
Apesar da crescente pressão sobre o Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, Washington não tinha até agora interferido nos fluxos petrolíferos do país.
As exportações de petróleo são a principal fonte de receitas da Venezuela. O país enfrenta dificuldades para vender o seu crude ao preço total na China, o principal destino das suas exportações, devido à crescente concorrência de petróleo sancionado da Rússia e do Irão.
Nas últimas semanas, os Estados Unidos lançaram vários ataques contra alegadas lanchas de transporte de droga ao largo da Venezuela, ações que terão provocado quase uma centena de mortos.