EUA apreendem petroleiro ao largo da Venezuela

Um petroleiro foi apreendido pelas forças norte-americanas ao largo da Venezuela, confirmou esta quarta-feira o Presidente Donald Trump. O diretor do FBI, Kash Patel, divulgou um vídeo do assalto ao petroleiro e adiantou que o navio é utilizado para transportar petróleo alvo de sanções. “Hoje, o FBI e os nossos parceiros cumpriram um mandado de apreensão contra um petroleiro ao largo da costa da Venezuela — utilizado para transportar petróleo sancionado proveniente da Venezuela e do Irão. O navio tem sido usado, nos últimos anos, numa rede ilícita de transporte marítimo que apoia organizações terroristas estrangeiras”, escreveu Kash Pate na rede social X (antigo Twitter). A operação acontece num momento de forte reforço militar dos Estados Unidos na região, incluindo um porta-aviões, caças e dezenas de milhares de soldados, e no dia em que decorreu a cerimónia de entrega do Nobel da Paz à líder da oposição venezuelana. Maria Corina Machado não esteve em Oslo, na Noruega, mas foi representada pela filha. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo responsáveis norte-americanos, que falaram à agência Reuters sob condição de anonimato, a ação foi liderada pela Guarda Costeira norte-americana.

De acordo com o site de notícias Axius, o petroleiro dirigia-se para Cuba. O navio "The Skipper" é alvo de sanções dos EUA desde 2022, por ligações ao Irão e ao movimento islâmico libanês Hezbollah, adianta a CBS News. A Administração Trump admite novas ações do género, indica a estação norte-americana.

A Guarda Costeira remeteu questões para a Casa Branca, que não respondeu de imediato a pedidos de comentário. O governo venezuelano também não respondeu.