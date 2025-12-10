Ouvir
EUA apreendem petroleiro ao largo da Venezuela

10 dez, 2025 - 20:11 • Ricardo Vieira, com Reuters

Donald Trump confirma a ação da Guarda Costeira norte-americana.

Um petroleiro foi apreendido pelas forças norte-americanas ao largo da Venezuela, confirmou esta quarta-feira o Presidente Donald Trump.

A operação acontece num momento de forte reforço militar dos Estados Unidos na região, incluindo um porta-aviões, caças e dezenas de milhares de soldados, e no dia em que decorreu a cerimónia de entrega do Nobel da Paz à líder da oposição venezuelana. Maria Corina Machado não esteve em Oslo, na Noruega, mas foi representada pela filha.

Segundo responsáveis norte-americanos, que falaram à agência Reuters sob condição de anonimato, a ação foi liderada pela Guarda Costeira norte-americana. Não identificaram o navio-petroleiro nem precisaram o local exato da interceção.

A Guarda Costeira remeteu questões para a Casa Branca, que não respondeu de imediato a pedidos de comentário. O governo venezuelano também não respondeu.

A Venezuela exportou mais de 900 mil barris por dia de petróleo no mês passado, o terceiro valor mensal mais elevado deste ano, à medida que a petrolífera estatal PDVSA aumentou as importações de nafta para diluir a produção de petróleo extrapesado.

Apesar da crescente pressão sobre o Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, Washington não tinha até agora interferido nos fluxos petrolíferos do país.

As exportações de petróleo são a principal fonte de receitas da Venezuela. O país enfrenta dificuldades para vender o seu crude ao preço total na China, o principal destino das suas exportações, devido à crescente concorrência de petróleo sancionado da Rússia e do Irão.

Nas últimas semanas, os Estados Unidos lançaram vários ataques contra alegadas lanchas de transporte de droga ao largo da Venezuela, ações que terão provocado quase uma centena de mortos.

