EUA apreendem petroleiro ao largo da Venezuela

Um petroleiro foi apreendido pelas forças norte-americanas ao largo da Venezuela, confirmou esta quarta-feira o Presidente Donald Trump.

A operação acontece num momento de forte reforço militar dos Estados Unidos na região, incluindo um porta-aviões, caças e dezenas de milhares de soldados, e no dia em que decorreu a cerimónia de entrega do Nobel da Paz à líder da oposição venezuelana. Maria Corina Machado não esteve em Oslo, na Noruega, mas foi representada pela filha.

Segundo responsáveis norte-americanos, que falaram à agência Reuters sob condição de anonimato, a ação foi liderada pela Guarda Costeira norte-americana. Não identificaram o navio-petroleiro nem precisaram o local exato da interceção.



A Guarda Costeira remeteu questões para a Casa Branca, que não respondeu de imediato a pedidos de comentário. O governo venezuelano também não respondeu.