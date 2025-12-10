Ouvir
Nova lei reduz penas de Bolsonaro e de outros condenados

10 dez, 2025 - 12:02 • Lusa

Novo texto estabelece que, quando os crimes de golpe de Estado e de abolição do Estado Democrático de Direito forem cometidos no mesmo contexto, é aplicada apenas a pena mais grave, em vez da soma de ambas.

A Câmara dos Deputados do Brasil aprovou esta quarta-feira um projeto de lei que prevê a redução de penas aos condenados dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 e que beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Já passava das 2h25 em Brasília [5h25 em Lisboa] quando os deputados do centro-direita e direita se juntaram aos parlamentares bolsonaristas e aprovaram o articulado por 241 votos a favor e 141 contra, numa sessão que começou durante a tarde de terça-feira com momentos de tensão, empurrões entre deputados e membros do corpo de segurança legislativa, encerramento da transmissão televisiva e até a expulsão de jornalistas.

O projeto, votado cerca de duas semanas depois de Bolsonaro ter começado a cumprir a pena de prisão, segue agora para o Senado, cujo presidente, Davi Alcolumbre, já assumiu que será votado até ao final do ano.

Este novo texto estabelece que, quando os crimes de golpe de Estado e de abolição do Estado Democrático de Direito forem cometidos no mesmo contexto, é aplicada apenas a pena mais grave, em vez da soma de ambas.

Apesar da aprovação deste projeto, os parlamentares bolsonaristas sublinharam que vão continuar a lutar pela amnistia.

Bolsonaro começou em 25 de novembro a cumprir uma pena de prisão efetiva de 27 anos e 3 meses, em consequência da condenação em 11 de setembro dos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e ameaça grave e deterioração de património tombado.

