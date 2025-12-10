Peste suína: Catalunha pretende abater mais de 60 mil javalis

10 dez, 2025 - 21:52 • Lusa
O governo da região espanhola da Catalunha pretende reduzir para metade a população de javalis selvagens, depois de, pelo menos, 13 destes animais terem sido infetados com peste suína africana na semana passada num parque natural na província de Barcelona.
A intenção de abater mais de 60 mil javalis – metade do total da população estimada na região – foi revelada esta quarta-feira pelo responsável pela pasta da Agricultura no governo autónomo, Òscar Ordeig, durante uma audição no parlamento regional por causa de PSA detetada no final de novembro no parque natural de Collserola.
Òscar Ordeig confirmou por outro lado, com base em novas análises de controlo concluídas nesta terça-feira, que a peste suína não entrou em nenhuma das 55 explorações de suinicultura que existem num raio de 20 quilómetros em redor do foco identificado em javalis selvagens.
Assim, mantêm-se os 13 casos confirmados em javalis, sem que sejam conhecidas novas infeções nos últimos dias.
O foco de PSA pode ter tido origem num laboratório, segundo o Governo espanhol, que abriu uma investigação para apurar de onde surgiu a infeção dos javalis na Catalunha.
No entanto, na sequência deste foco de PSA, o executivo regional decidiu criar um grupo de trabalho para responder à sobrepopulação de javalis na Catalunha, que tem sido denunciada por diversos setores nos últimos anos e que é reconhecida pelas autoridades.
O responsável pela pasta da Agricultura publicou na rede social X (antigo Twitter) um vídeo de discussão parlamento e garante que os oficiais têm "agido de forma célere".
Segundo Òscar Ordeig, o grupo de trabalho integra diversas organizações, organismos públicos e representantes dos caçadores.
A Catalunha tem atualmente uma densidade média de 6,3 javalis por quilómetro quadrado, com um população de animais reprodutores estimada em 125 mil exemplares. O objetivo é passar a ter, no máximo, quatro javalis por quilómetro quadrado, segundo o executivo regional.
Será assim preciso "reduzir 50% da população", que em algumas zonas da Catalunha "disparou", disse Ordeig.
O executivo disse que a medida é necessária para diminuir vários riscos e lembrou que, por exemplo, os javalis são responsáveis por 90% dos acidentes causados por animais, são transmissores de doenças como a peste suína e provocam danos significativos em terrenos agrícolas.
Um dos laboratórios suspeitos está a menos de um q(...)
As autoridades espanholas têm no terreno milhares de militares, polícias, guardas florestais e outros profissionais em trabalhos de controlo, captura de animais e desinfeção na zona onde foi detetado o foco de PSA na Catalunha.
O vírus não era detetado na Espanha há 30 anos, mas, apesar de não ser transmissível a seres humanos, é altamente contagioso e mortal entre javalis e suínos.
Espanha é o maior produtor de carne de porco da União Europeia e o terceiro maior do mundo. Por causa dos casos detetados na Catalunha em javalis selvagens, foram já suspensas importações por cerca de 40 países.
A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) de Portugal apelou ao reforço das medidas de segurança contra a PSA após ter sido detetada na Catalunha.