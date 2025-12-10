Peste suína: Catalunha pretende abater mais de 60 mil javalis

O governo da região espanhola da Catalunha pretende reduzir para metade a população de javalis selvagens, depois de, pelo menos, 13 destes animais terem sido infetados com peste suína africana na semana passada num parque natural na província de Barcelona.

A intenção de abater mais de 60 mil javalis – metade do total da população estimada na região – foi revelada esta quarta-feira pelo responsável pela pasta da Agricultura no governo autónomo, Òscar Ordeig, durante uma audição no parlamento regional por causa de PSA detetada no final de novembro no parque natural de Collserola.

Òscar Ordeig confirmou por outro lado, com base em novas análises de controlo concluídas nesta terça-feira, que a peste suína não entrou em nenhuma das 55 explorações de suinicultura que existem num raio de 20 quilómetros em redor do foco identificado em javalis selvagens.

Assim, mantêm-se os 13 casos confirmados em javalis, sem que sejam conhecidas novas infeções nos últimos dias.

O foco de PSA pode ter tido origem num laboratório, segundo o Governo espanhol, que abriu uma investigação para apurar de onde surgiu a infeção dos javalis na Catalunha.



No entanto, na sequência deste foco de PSA, o executivo regional decidiu criar um grupo de trabalho para responder à sobrepopulação de javalis na Catalunha, que tem sido denunciada por diversos setores nos últimos anos e que é reconhecida pelas autoridades.