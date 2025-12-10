Rússia ameaça com "resposta forte" se Europa destacar militares para Kiev

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serugei Lavrov, garantiu hoje que “haverá uma resposta forte” a um eventual destacamento militar europeu na Ucrânia ou ao uso de ativos russos para ajudar Kiev na guerra.

A ideia de que Moscovo quer uma guerra com a Europa “não nos passou pela cabeça, mas responderemos a qualquer ato hostil”, afirmou, sublinhando que isso “inclui o destacamento de contingentes militares europeus na Ucrânia”.

Também haverá uma resposta se “os bens russos forem apreendidos”, como alguns dirigentes europeus exigiram, acrescentou o ministro russo durante uma intervenção feita no parlamento russo.

Lavrov criticou “a mania” de acreditar que “os europeus estão acima de todas as normas, tradições ou leis em vigor noutras partes do mundo”, elogiando o Presidente norte-americano, Donald Trump, por dizer que a União Europeia (UE) enfrenta “uma profunda crise” e “caminha na direção errada”.

Para o ministro dos Negócios Estrangeiros de Moscovo, “a UE não consegue aceitar o facto de que a Rússia vai ganhar e alcançar os seus objetivos legítimos”, pelo que, defendeu, os líderes europeus “continuam a aderir a políticas fúteis de apoio a Kiev”.

“A Europa ficou cega pelo desejo de infligir uma derrota estratégica à Rússia. Não conseguem imaginar uma situação em que tenham de aceitar a derrota”, sublinhou.

As críticas aos líderes europeus foram contrapostas com elogios ao Presidente norte-americano, a quem Lavrov louvou a disponibilidade para “dialogar e resolver o conflito na Ucrânia por meios políticos e diplomáticos”, destacando as negociações entre os Estados Unidos e a Rússia realizadas na semana passada.

Segundo o chefe da diplomacia russa, Donald Trump é “o único líder ocidental” que “compreende as raízes da crise” na Ucrânia e a situação atual no país.

“Imediatamente após chegar à Casa Branca, Trump começou a mostrar sinais de que compreendia o que estava a acontecer e as razões que tornam a guerra na Ucrânia inevitável”, disse Lavrov, referindo que isso sublinha “as ações hostis” dos seus antecessores contra a Rússia.

“Os Estados Unidos estão a demonstrar uma crescente impaciência, especialmente Trump, que, como já disse, é o único que parece compreender. E esta história está a atingir o seu clímax”, afirmou, referindo que o Presidente norte-americano “vê a necessidade de abordar as raízes deste problema”.

Lavrov afirmou ainda que Trump se revelou também como “o único líder ocidental que se preocupa com os direitos humanos” em relação a esta questão e que quer abordar a possibilidade de “garantir os direitos das minorias” na Ucrânia.

O Kremlin tem justificado a invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022, com a necessidade de proteger as minorias russófonas naquele país, argumento que foi usado também para explicar a anexação – não reconhecida, das regiões de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporijia, em setembro de 2022.

Por outro lado, Lavrov criticou também aquilo que chamou de “papel tendencioso” das Nações Unidas em relação à Ucrânia, exigindo que “parem de ‘ucranianizar’ tudo”.

“As questões políticas, de paz, humanitárias e de segurança no âmbito da ONU são mecanismos de influência. Tudo isto está nas mãos dos ocidentais, que, infelizmente, beneficiam com isso. Temos de começar a pensar no futuro da ONU”, concluiu.