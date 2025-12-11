Ouvir
Ao fim de 400 anos, correios da Dinamarca vão entregar os últimos postais de Natal

11 dez, 2025 - 12:09 • Ana Kotowicz

Uma queda de 90% no volume de correspondência ditou o fim do serviço: a 31 de dezembro, os carteiros da empresa PostNord entregam as últimas cartas.

A primeira carta foi entregue em dezembro de 1624 e a última vai chegar às mãos dos dinamarqueses em dezembro de 2025. Contas certas, são 401 anos a entregar postais e cartas que chegam ao fim.

O anúncio já tinha sido feito há alguns meses: a empresa estatal de correios PostNord Danmark (antiga Postvæsenet) passa a entregar apenas encomendas, enquanto a restante correspondência terá de chegar às mãos dos destinatários através de serviços privados.

O motivo é simples: com o advento da digitalização, a comunicação é feita essencialmente através de email e mensagens escritas e poucos são os que ainda escrevem cartas. Assim, uma queda de 90% no volume de correspondência ditou o fim do serviço.

No último ano, segundo os números da empresa, foram enviadas apenas 110 milhões de cartas quando, no passado, o volume chegou a atingir quase 1,5 mil milhões de cartas por ano.

Assim, neste mês de dezembro, e ao fim de quatro séculos, será a última vez que os postais de Natal dos dinamarqueses serão entregues pela PostNord.

