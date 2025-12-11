Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 11 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Empresas

Ao fim de 400 anos, correios da Dinamarca vão entregar os últimos postais de Natal

11 dez, 2025 - 12:09 • Ana Kotowicz

Uma queda de 90% no volume de correspondência ditou o fim do serviço: a 31 de dezembro, os carteiros da empresa PostNord entregam as últimas cartas.

A+ / A-

A primeira carta foi entregue em dezembro de 1624 e a última vai chegar às mãos dos dinamarqueses em dezembro de 2025. Contas certas, são 401 anos a entregar postais e cartas que chegam ao fim.

O anúncio já tinha sido feito há alguns meses: a empresa estatal de correios PostNord Danmark (antiga Postvæsenet) passa a entregar apenas encomendas, enquanto a restante correspondência terá de chegar às mãos dos destinatários através de serviços privados.

O motivo é simples: com o advento da digitalização, a comunicação é feita essencialmente através de email e mensagens escritas e poucos são os que ainda escrevem cartas. Assim, uma queda de 90% no volume de correspondência ditou o fim do serviço.

No último ano, segundo os números da empresa, foram enviadas apenas 110 milhões de cartas quando, no passado, o volume chegou a atingir quase 1,5 mil milhões de cartas por ano.

Assim, neste mês de dezembro, e ao fim de quatro séculos, será a última vez que os postais de Natal dos dinamarqueses serão entregues pela PostNord.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 11 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975