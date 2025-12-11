Corina Machado apoia apreensão de petroleiro pelos EUA na Venezuela

María Corina Machado, líder da oposição da Venezuela, pediu esta quinta-feira que os países democráticos combatam o tráfico de drogas, armas e de pessoas, que declarou estarem a suportar o regime de Nicolás Maduro.

A vencedora do Prémio Nobel da Paz de 2025 apoiou, de forma indireta, a intervenção dos Estados Unidos da América na Venezuela: "Algumas pessoas falam sobre uma invasão na Venezuela, e eu respondo que a Venezuela já foi invadida."

"Temos agentes russos, agentes iranianos, grupos terroristas como o Hezbollah, o Hamas a operar livremente em acordo com o regime, temos guerrilheiros colombianos, os cartéis de droga", enumerou Corina Machado em conferência de imprensa, citada pelo Financial Times. "Por isso, pedimos à comunidade internacional para cortar essas fontes, porque os outros regimes que apoiam Maduro e a estrutura criminosa são muito ativos..

A resposta surgiu após uma questão sobre a apreensão esta quarta-feira, pelas forças armadas dos EUA, de um navio petroleiro na costa da Venezuela. O navio em causa é alvo de sanções dos EUA desde 2022, por alegado envolvimento em contrabando de petróleo que gerou receita para o Hezbollah e a Guarda Revolucionária Islâmica, do Irão.

"Sim, estes criminosos têm de ser parados e cortar os recursos das atividades ilegais é um passo muito necessário", disse Corina Machado aos jornalistas.

Segundo os governos colombiano e norte-americano, a Rússia tem sido uma fonte importante de armas para a Venezuela, ao passo que o Irão tem ajudado o regime de Maduro a construir refinarias e várias guerrilhas colombianas operam a partir da Venezuela e estão envolvidas em contrabando de cocaína.