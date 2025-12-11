Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 11 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Corina Machado. Nobel da Paz diz que leva prémio de volta à Venezuela "no momento certo"

11 dez, 2025 - 08:09 • Daniela Espírito Santo com Reuters

"Vim receber o prémio em nome do povo venezuelano e levá-lo-ei no momento oportuno. É claro que não direi quando será", disse aos jornalistas em Oslo.

A+ / A-

A Prémio Nobel da Paz, Maria Corina Machado, disse esta quinta-feira que planeia levar o prémio de volta à Venezuela, mas não informou quando regressará ao seu país.

Em declarações citadas pela agência Reuters, Corina Machado assegura que vai levar o galardão para o seu país de origem "no momento certo".

"Acredito que este é um momento decisivo na nossa história", admite.

"Vim receber o prémio em nome do povo venezuelano e levá-lo-ei de volta à Venezuela no momento oportuno. É claro que não direi quando será", disse aos jornalistas em Oslo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 11 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Com explicações do Governo, pacote laboral tinha sido aceite de outra forma"

"Com explicações do Governo, pacote laboral tinha sido(...)

Pureza apela a diálogo à esquerda e aponta “exemplo de unidade” dos sindicatos

Pureza apela a diálogo à esquerda e aponta “exemplo de(...)

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)