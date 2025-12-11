Corina Machado. Nobel da Paz diz que leva prémio de volta à Venezuela "no momento certo"

11 dez, 2025 - 08:09 • Daniela Espírito Santo com Reuters
A Prémio Nobel da Paz, Maria Corina Machado, disse esta quinta-feira que planeia levar o prémio de volta à Venezuela, mas não informou quando regressará ao seu país.
Em declarações citadas pela agência Reuters, Corina Machado assegura que vai levar o galardão para o seu país de origem "no momento certo".
"Acredito que este é um momento decisivo na nossa história", admite.
"Vim receber o prémio em nome do povo venezuelano e levá-lo-ei de volta à Venezuela no momento oportuno. É claro que não direi quando será", disse aos jornalistas em Oslo.