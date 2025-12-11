Ouvir
Dois desaparecidos em derrocada em obra na Coreia do Sul

11 dez, 2025 - 08:19 • Reuters

Dois trabalhadores poderão estar soterrados na obra de uma biblioteca na cidade sul-coreana de Gwangju, esta quinta-feira, após o desabamento de uma estrutura metálica.

Dois desaparecidos em derrocada em obra na Coreia do Sul. Foto: Yonhap/EPA
Dois trabalhadores estão desaparecidos e teme-se que estejam soterrados numa obra de biblioteca na cidade sul-coreana de Gwangju, esta quinta-feira, após o desabamento de uma estrutura metálica no local, informaram os bombeiros.

Outro trabalhador foi resgatado, mas estava inconsciente e foi levado para o hospital, informou o Corpo de Bombeiros de Gwangju.

O desabamento ocorreu durante a betonagem da obra, disseram as autoridades aos jornalistas em conferência de imprensa.

