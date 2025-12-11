EUA aplicam sanções à família de Nicolás Maduro

Os Estados Unidos anunciaram esta quinta-feira novas sanções contra a Venezuela, impondo restrições a três sobrinhos da esposa do Presidente Nicolás Maduro, bem como a seis petroleiros e a empresas de transporte marítimo a eles associadas.

A medida surge num momento em que os EUA levam a cabo um vasto reforço militar no sul das Caraíbas e enquanto o Presidente norte-americano, Donald Trump, intensifica a campanha para afastar Maduro do poder.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Na quarta-feira, Trump anunciou que os EUA tinham apreendido um petroleiro sancionado ao largo da costa venezuelana.



O Departamento do Tesouro dos EUA revelou ter aplicado sanções a seis empresas de transporte que movimentam petróleo venezuelano, assim como a seis petroleiros que, segundo Washington, “adotaram práticas de navegação enganosas e inseguras e continuam a fornecer recursos financeiros que alimentam o regime corrupto e narco-terrorista de Maduro”.

Quatro dos navios, incluindo o "H. Constance", construído em 2002, e o "Lattafa", de 2003, têm bandeira do Panamá, enquanto os restantes dois estão registados nas Ilhas Cook e em Hong Kong.

Os navios visados são superpetroleiros que carregaram crude na Venezuela recentemente, de acordo com documentos internos de transporte da petrolífera estatal PDVSA.