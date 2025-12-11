Ouvir
Ucrânia lança um dos maiores ataques de drones à Rússia

11 dez, 2025 - 11:47 • João Malheiro

Até agora, não há registo de danos ou mortes.

A+ / A-

A Ucrânia lançou na madrugada desta quinta-feira um dos maiores ataques à Rússia desde o início da guerra.

Só esta noite, foram lançados quase 400 drones sobre território russo. Mais de 30 drones eram dirigidos a Moscovo.

Até agora, não há registo de danos ou mortes.

A Rússia suspendeu o tráfego aéreo durante esta madrugada, como medida de precaução.

Trump voltou a pressionar Zelensky esta semana para assinar a proposta, inicialmente vista como favorável aos interesses de Moscovo, mas que foi entretanto sujeita a uma revisão de Kyiv.

Apesar dos novos ataques verbais do líder da Casa Branca contra o homólogo ucraniano, Zelensky voltou a agradecer ao "Presidente Trump e à sua equipa pelo trabalho substancial e apoio".

Os líderes da França, Alemanha e Reino Unido falaram hoje por telefone com o Presidente norte-americano, Donald Trump, sobre o plano de paz de Washington, revelou a presidência francesa, sem adiantar detalhes sobre a conversa.

Fonte do Palácio do Eliseu disse à agência France-Presse (AFP) que a chamada durou 40 minutos e teve como objetivo "tentar avançar com as negociações".

Saiba Mais
