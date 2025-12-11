Vai viajar para os EUA? Pode ter de mostrar histórico de redes sociais

Caso esteja a planear visitar os Estados Unidos da América (EUA), pode ter de mostrar o seu histórico de redes sociais dos últimos cinco anos às forças de segurança e proteção de fronteiras norte-americanas, avançou o jornal "The New York Times".

Esta nova medida "anti-imigração" da administração Trump pode até afetar os visitantes de países com isenção de visto, como o Reino Unido e França, que podem viajar para os EUA durante 90 dias apenas com uma autorização prévia.

Com o objetivo de "proteger os EUA de terroristas estrangeiros e outras ameaças nacionais", o departamento de segurança dos EUA atualizou esta quarta-feira a lista de documentos essenciais à entrada no país.

As autoridades planeiam adicionar a inspeção das redes sociais dos viajantes aos dados essenciais para ter uma visita autorizada, obrigando-os a tornar os perfis públicos. "Um visto dos EUA é um privilégio, não um direito", defende o departamento responsável em comunicado.