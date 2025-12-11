Ouvir
Vai viajar para os EUA? Pode ter de mostrar histórico de redes sociais

11 dez, 2025 - 00:05 • Catarina Magalhães

"Protegermo-nos de terroristas estrangeiros e outras ameaças nacionais" é o objetivo da administração Trump ao analisar a presença "online" dos turistas. Nova medida pode até afetar os visitantes de países elegíveis à isenção de visto.

Caso esteja a planear visitar os Estados Unidos da América (EUA), pode ter de mostrar o seu histórico de redes sociais dos últimos cinco anos às forças de segurança e proteção de fronteiras norte-americanas, avançou o jornal "The New York Times".

Esta nova medida "anti-imigração" da administração Trump pode até afetar os visitantes de países com isenção de visto, como o Reino Unido e França, que podem viajar para os EUA durante 90 dias apenas com uma autorização prévia.

Com o objetivo de "proteger os EUA de terroristas estrangeiros e outras ameaças nacionais", o departamento de segurança dos EUA atualizou esta quarta-feira a lista de documentos essenciais à entrada no país.

As autoridades planeiam adicionar a inspeção das redes sociais dos viajantes aos dados essenciais para ter uma visita autorizada, obrigando-os a tornar os perfis públicos. "Um visto dos EUA é um privilégio, não um direito", defende o departamento responsável em comunicado.

Em reação à nova proposta de segurança, o Presidente dos EUA, Donald Trump, disse esta quarta-feira estar satisfeito: "Queremos garantir que não deixamos entrar as pessoas erradas no nosso país."

Simultaneamente, vai ser pedida uma longa lista de dados pessoais, endereços de e-mail dos últimos 10 anos e os nomes, datas de nascimento e locais de residência para quem quiser se candidatar à autorização, válida durante dois anos. Somam-se ainda os locais de nascimento de pais, cônjuges, irmãos e filhos.

Por enquanto, o registo ainda só requer o endereço de e-mail, morada, número de telefone e contacto de emergência.

Caso o turista não preencha o formulário com as redes sociais, as autoridades podem assumir que está a esconder algo das autoridades.

Nos próximos 60 dias, a nova medida vai estar em discussão e pode tornar-se, caso ninguém conteste, numa lei federal.

