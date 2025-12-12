Ouvir
A guerra está a bater à porta. Aliados são "próximo alvo da Rússia", avisa Rutte

12 dez, 2025 - 08:30 • João Malheiro

Secretário-geral da NATO alerta que a Europa deve preparar-se para "sofrer uma escalada de guerra semelhante àquela dos nossos avós e bisavós".

O secretário-geral da NATO alerta os países aliados que são "o próximo alvo da Rússia" e que a guerra está a bater à porta da Europa, num discurso feito esta quinta-feira, em Berlim, na Alemanha.

Mark Rutte avisa que a Europa deve preparar-se para "sofrer uma escalada de guerra semelhante aquela dos nossos avós e bisavós".

Por isso, o responsável pela Aliança Transatlântica pede urgência aos Estados-membros para se prepararem para um eventual ataque da Rússia nos próximos cinco anos.

"Receio que muitos estejam relaxados. Não sentem urgência. O tempo não está do nosso lado. Temos de agir agora", reiterou.

As declarações do secretário-geral da NATO surgem uma semana depois de Vladimir Putin declarar que "se a Europa quer guerra, a Rússia está pronta agora".

"Quando supostamente tentam fazer alterações às propostas de Trump, todas essas alterações visam apenas uma coisa: bloquear completamente todo o processo de paz", disse o Presidente russo aos jornalistas. Aliás, Putin considerou que os líderes europeus sabem perfeitamente que essas mudanças são "absolutamente inaceitáveis".

O objetivo seria apenas um: dizer que a Rússia não quer a paz, argumentou o Presidente russo.

Já esta quarta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serugei Lavrov, garantiu que “haverá uma resposta forte” a um eventual destacamento militar europeu na Ucrânia ou ao uso de ativos russos para ajudar Kiev na guerra.

A ideia de que Moscovo quer uma guerra com a Europa “não nos passou pela cabeça, mas responderemos a qualquer ato hostil”, afirmou, sublinhando que isso “inclui o destacamento de contingentes militares europeus na Ucrânia”.

Saiba Mais
