Alerta de tsunami no Japão após sismo de 6,7 na escala de Richter

Um sismo com magnitude preliminar de 6,7 na escala de Richter atingiu esta sexta-feira a região nordeste do Japão. A Agência Meteorológica Japonesa (JMA) emitiu um aviso de tsunami, prevendo ondas até um metro de altura.

O abalo ocorreu às 11h44 locais (02h44 em Lisboa) ao largo da costa da prefeitura de Aomori, a uma profundidade de 20 quilómetros.

O tremor de terra desta sexta-feira acontece poucos dias depois de um sismo mais forte, de magnitude 7,5, ter atingido a mesma região na noite de segunda-feira.

Após o abalo de segunda-feira, o governo emitiu um aviso especial, alertando os residentes de uma vasta área — desde Hokkaido, no norte, até Chiba, a leste de Tóquio — para a possibilidade acrescida de um novo terramoto de grande intensidade no prazo de uma semana.

O sismo desta sexta-feira registou uma intensidade 4 na escala sísmica japonesa, que varia de 1 a 7.