Bombas russas atingem navios turcos na Ucrânia

A Rússia atacou esta sexta-feira dois portos na região de Odessa, na Ucrânia. Três navios turcos sofreram danos, indicam fontes ucranianas e de um dos armadores.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, divulgou fotografias que mostram um incêndio de grandes dimensões num navio no porto de Chornomorsk, com equipas de bombeiros a combater as chamas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



“Isso prova, mais uma vez, que os russos não só não levam suficientemente a sério a oportunidade atual para a via diplomática, como também continuam a guerra com o objectivo claro de destruir a vida normal na Ucrânia”, afirmou Zelensky.

Um navio de carga pertencente a uma empresa turca ficou danificado, esta sexta-feira, na sequência de um ataque russo ao porto ucraniano de Chornomorsk. A informação foi avançada pela operadora Cenk Denizcilik, em comunicado, citada pela Reuters.

O navio ro-ro M/V CENK T, que opera entre Karasu, na Turquia, e Odessa, na Ucrânia, foi atingido no porto de Chornomorsk pouco depois de atracar, provocando um incêndio.

A informação foi avançada pela operadora Cenk Denizcilik, em comunicado, citada pela Reuters.

“Nesta fase, não há registo de mortos ou feridos entre a tripulação. Com base na informação disponível, os danos parecem ser limitados”, indicou a empresa em comunicado.

“O ataque visa a logística civil e o transporte marítimo comercial”, declarou o vice-primeiro-ministro da Ucrânia, Oleksiy Kuleba.

O Ministério da Defesa russo não respondeu de imediato ao pedido de comentário da agência Reuters.

O ataque desta sexta-feira ocorreu poucas horas depois de o Presidente turco, Tayyip Erdogan, ter dito ao homólogo russo, Vladimir Putin, que um cessar-fogo limitado para infraestruturas energéticas e portos poderia ser benéfico.

Na semana passada, a Rússia ameaçou “cortar a Ucrânia do mar” em retaliação pelos ataques de Kiev, com drones marítimos, contra petroleiros que se dirigiam à Rússia para exportar petróleo.

[notícia atualizada às 19h02]