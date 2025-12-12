Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 12 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Guerra na Ucrânia

Bombas russas atingem navios turcos na Ucrânia

12 dez, 2025 - 16:52 • Redação

“Isso prova, mais uma vez, que os russos não só não levam suficientemente a sério a oportunidade atual para a via diplomática", afirma o Presidente ucraniano.

A+ / A-

A Rússia atacou esta sexta-feira dois portos na região de Odessa, na Ucrânia. Três navios turcos sofreram danos, indicam fontes ucranianas e de um dos armadores.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, divulgou fotografias que mostram um incêndio de grandes dimensões num navio no porto de Chornomorsk, com equipas de bombeiros a combater as chamas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Isso prova, mais uma vez, que os russos não só não levam suficientemente a sério a oportunidade atual para a via diplomática, como também continuam a guerra com o objectivo claro de destruir a vida normal na Ucrânia”, afirmou Zelensky.

Um navio de carga pertencente a uma empresa turca ficou danificado, esta sexta-feira, na sequência de um ataque russo ao porto ucraniano de Chornomorsk. A informação foi avançada pela operadora Cenk Denizcilik, em comunicado, citada pela Reuters.

O navio ro-ro M/V CENK T, que opera entre Karasu, na Turquia, e Odessa, na Ucrânia, foi atingido no porto de Chornomorsk pouco depois de atracar, provocando um incêndio.

A informação foi avançada pela operadora Cenk Denizcilik, em comunicado, citada pela Reuters.

“Nesta fase, não há registo de mortos ou feridos entre a tripulação. Com base na informação disponível, os danos parecem ser limitados”, indicou a empresa em comunicado.

“O ataque visa a logística civil e o transporte marítimo comercial”, declarou o vice-primeiro-ministro da Ucrânia, Oleksiy Kuleba.

O Ministério da Defesa russo não respondeu de imediato ao pedido de comentário da agência Reuters.

O ataque desta sexta-feira ocorreu poucas horas depois de o Presidente turco, Tayyip Erdogan, ter dito ao homólogo russo, Vladimir Putin, que um cessar-fogo limitado para infraestruturas energéticas e portos poderia ser benéfico.

Na semana passada, a Rússia ameaçou “cortar a Ucrânia do mar” em retaliação pelos ataques de Kiev, com drones marítimos, contra petroleiros que se dirigiam à Rússia para exportar petróleo.

[notícia atualizada às 19h02]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 12 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?