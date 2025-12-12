Chuvas torrenciais em Gaza provocam pelo menos 14 mortos

Pelo menos 14 pessoas morreram durante a noite de quinta-feira após as chuvas torrenciais e temperaturas baixas que atingiram a Faixa de Gaza.

Entre as vítimas, três crianças morreram de hipotermia com os abrigos e tendas cheias de lama, inclusive uma bebé de oito meses.

As equipas de resgate ainda estão à procura de pessoas desaparecidas nos terrenos alagados, confirmou a "Al Jazeera" esta sexta-feira.

Mais de 2,2 milhões de palestinianos vivem em acampamentos e quase 795 mil estão, novamente, deslocados após a inundação de milhares de casas improvisadas, avançou a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

"O povo palestiniano merece mais do que esta incerteza. Já viveram demasiada perda e medo", afirmou a diretora-geral da OIM, Amy Pope.

Para além disso, não está a ser autorizada a entrada materiais para reconstruir os 27 mil abrigos destruídos, como sacos de areia e madeira.

