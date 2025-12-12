Diretor da Agência Europeia sobre Drogas encerra mandato com alerta sobre a evolução do fenómeno da droga na Europa

O diretor executivo da Agência Europeia sobre Drogas (EUDA), Alexis Goosdeel, que termina o mandato de 10 anos à frente da instituição a 31 de dezembro, faz um balanço marcado por alertas sobre a evolução do fenómeno da droga na Europa.

Em declarações incluídas na sua mensagem final, Goosdeel fala de uma década “moldada por crises e incertezas”, desde o terrorismo e o Brexit até à pandemia e à guerra na Ucrânia, e afirma que o mercado europeu da droga mudou a uma velocidade sem precedentes.

“Quando iniciei o meu mandato, a heroína era a principal droga problemática. Hoje, a cocaína está mais acessível, mais barata e mais potente do que nunca”, sublinha o responsável.

O diretor salienta que a chegada recorde de cocaína à Europa “mudou o ambiente operacional das autoridades aduaneiras, policiais e judiciais”, e alerta para a expansão da produção de drogas sintéticas dentro da própria União Europeia.

Crime organizado mais forte e global

Goosdeel explica que o crime organizado se adaptou e globalizou. “Enquanto grande parte da atenção da Europa estava focada no combate ao terrorismo, as redes criminosas consolidaram a sua influência”, refere.

Segundo dados da agência, o tráfico de droga representa pelo menos 30% das receitas do crime organizado na Europa, e as redes tornaram-se mais sofisticadas e violentas.

“Assistimos ao surgimento do ‘crime como serviço’, com grupos especializados que fornecem logística, laboratórios e até violência sob demanda”, destaca o dirigente.

Crise de saúde mental e novos padrões de consumo

O diretor da EUDA chama ainda a atenção para a ligação entre o consumo de substâncias e a crise de saúde mental, em especial entre os jovens.

“Muitas pessoas recorrem a drogas para lidar com o stress, a ansiedade e as pressões de desempenho. Não podemos tratar todas estas pessoas como criminosas. Precisamos de um novo modelo que reflita esta complexidade”, defende.

Goosdeel alerta também para um aumento esperado dos pedidos de tratamento para dependência de cocaína nos próximos anos e lamenta a falta de serviços especializados. “É urgente investir em investigação, inovação e capacidade de resposta”, afirmou.

Europa não perdeu a batalha

Apesar da dimensão do problema, Alexis Goosdeel rejeita a ideia de que a Europa tenha perdido o controlo sobre o tráfico e o consumo de drogas.

“A Europa não perdeu a batalha. Mas o desafio é formidável e a ação coletiva é essencial”, diz.

O dirigente destaca como passo positivo a adoção do novo Plano de Ação da UE contra o Tráfico de Drogas e de uma Estratégia Europeia em matéria de droga, que introduzem medidas concretas de coordenação e monitorização.

Nova liderança

No final da sua mensagem, Alexis Goosdeel agradece aos colegas e parceiros e expressa confiança na sua sucessora, Lorraine Nolan, que assumirá a liderança da agência.

“Acredito que a EUDA está pronta para cumprir a sua nova missão e continuar a construir uma Europa mais segura, saudável e resiliente”, conclui.

Alexis Goosdeel liderou a EUDA desde 2016, após décadas de trabalho na área da saúde pública e das políticas de drogas. Sob a sua direção, a agência — anteriormente conhecida como Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT) — expandiu o seu mandato e reforçou o papel da UE na resposta ao crime organizado e à evolução do mercado de drogas.