Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 12 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Nobel da Paz

Empresa que tirou Corina Machado da Venezuela nega ter sido contratada por Trump

12 dez, 2025 - 08:02 • Lusa

Stern sublinhou ao canal que a Grey Bull não atua com fundos governamentais. "O Governo dos Estados Unidos não contribuiu com um único centavo, pelo menos que eu saiba", afirmou.

A+ / A-

Bryan Stern, um veterano de guerra norte-americano que retirou María Corina Machado da Venezuela por mar, recomendou à líder da oposição venezuelana que não regressasse ao país e garantiu não ter sido contratado pela Casa Branca.

O fundador do grupo Grey Bull Rescue, com sede em Tampa (Flórida), disse ao canal CBS que se encontrou com Corina Machado em alto mar e conseguiu levá-la para um local secreto nas Caraíbas, de onde a opositora venezuelana embarcou num avião com destino a Oslo para receber, na passada quarta-feira, o Prémio Nobel da Paz e reunir-se com a família.

"Foi perigoso. Foi assustador. As condições do mar eram ideais para nós, mas não eram águas onde se quisesse estar. Quanto mais altas as ondas, mais difícil é para o radar ver. É assim que funciona", disse Stern.

O ex-militar reconheceu que "ninguém gostou da viagem, especialmente María!".

Stern sublinhou ao canal que a Grey Bull não atua com fundos governamentais. "O Governo dos Estados Unidos não contribuiu com um único centavo, pelo menos que eu saiba", afirmou.

"Eu sou o profissional especializado em extrações e nunca fui contratado por Donald Trump", afirmou, negando versões que ligam o resgate ao círculo do Presidente dos Estados Unidos.

O veterano de guerra negou que a recolha tenha sido em Curaçao, assim como evitou falar a parte da operação em terra. "Ainda temos trabalho na Venezuela e não queremos colocar em risco as pessoas, fontes ou métodos envolvidos", justificou.

Quando se juntou a María Corina Machado, disse Stern, "estavam todos encharcados".

"A minha equipa e eu estávamos completamente molhados. Ela também estava com frio e molhada. Foi uma viagem muito difícil", disse Stern, que destacou que a Prémio Nobel da Paz é a pessoa de maior destaque que já resgatou.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 12 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Ânimos aquecem na AR. Manifestante detido e cartazes incendiados

Ânimos aquecem na AR. Manifestante detido e cartazes i(...)

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?