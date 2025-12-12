Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 12 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Levantado alerta de tsunami no Japão após sismo de 6,7 na escala de Richter

12 dez, 2025 - 03:46 • Reuters

Agência Meteorológica Japonesa emitiu um aviso de tsunami, prevendo ondas de até um metro de altura.

A+ / A-

[Atualizado às 07h40]

Um sismo com magnitude preliminar de 6,7 na escala de Richter atingiu esta sexta-feira a região nordeste do Japão. A Agência Meteorológica Japonesa (JMA) emitiu um aviso de tsunami, prevendo ondas até um metro de altura, mas, entretanto este aviso já foi levantado.

O abalo ocorreu às 11h44 locais (02h44 em Lisboa) ao largo da costa da prefeitura de Aomori, a uma profundidade de 20 quilómetros.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O tremor de terra desta sexta-feira acontece poucos dias depois de um sismo mais forte, de magnitude 7,5, ter atingido a mesma região na noite de segunda-feira.

Após o abalo de segunda-feira, o governo emitiu um aviso especial, alertando os residentes de uma vasta área — desde Hokkaido, no norte, até Chiba, a leste de Tóquio — para a possibilidade acrescida de um novo terramoto de grande intensidade no prazo de uma semana.

O sismo desta sexta-feira registou uma intensidade 4 na escala sísmica japonesa, que varia de 1 a 7.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 12 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Ânimos aquecem na AR. Manifestante detido e cartazes incendiados

Ânimos aquecem na AR. Manifestante detido e cartazes i(...)

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?