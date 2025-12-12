Navio turco em chamas após ataque russo na região ucraniana de Odessa

Um navio de carga pertencente a uma empresa turca ficou danificado, esta sexta-feira, na sequência de um ataque russo ao porto ucraniano de Chornomorsk. A informação foi avançada pela operadora Cenk Denizcilik, em comunicado, citada pela Reuters.

Segundo a empresa, o navio ro-ro M/V CENK T, que opera entre Karasu, na Turquia, e Odessa, na Ucrânia, foi atingido pouco depois de atracar, provocando um incêndio.

Também o Presidente da Ucrânia deu nota do ataque na rede social Telegram. Volodymyr Zelensky, que acusou a Rússia de atacar uma embarcação civil, afirmou que o ataque demonstra que Moscovo não leva a sério os esforços diplomáticos para pôr fim à guerra que dura há quase quatro anos.

Na passada semana passada, a Rússia ameaçou “cortar a Ucrânia do mar” em retaliação pelos ataques de Kiev, com drones marítimos, contra petroleiros que se dirigiam à Rússia para exportar petróleo.