Reino Unido

Rei Carlos grava mensagem televisiva sobre luta contra o cancro

12 dez, 2025 - 14:05 • Reuters

Mensagem vai ser transmitida esta sexta-feira na televisão, anunciou o Palácio de Buckingham.

Vai ser uma mensagem pessoal, focada na sua jornada de recuperação como doente de cancro. Esta sexta-feira, o Rei Carlos vai partilhar a sua experiência com o público britânico, mas sem detalhes sobre o seu estado de saúde atual, durante uma mensagem gravada há duas semanas em Clarence House.

Segundo o Palácio de Buckingham, o monarca irá “refletir sobre o seu próprio percurso de recuperação” quase dois anos após ter sido revelado que sofria de um tipo de cancro não especificado.

Carlos tem mantido o tratamento e, após algum tempo afastado das atenções públicas, regressou às atividades oficiais em abril deste ano, cumprindo uma agenda preenchida com cerimónias, aparições e viagens ao estrangeiro.

A mensagem — gravada no final de novembro na sua residência oficial, Clarence House — irá também destacar a importância do rastreio oncológico. Será transmitida no Channel 4 às 20h00, indicou o palácio.

O conteúdo será divulgado no âmbito da campanha Stand Up to Cancer, do Channel 4, em parceria com a organização Cancer Research UK.

A primeira aparição pública de Carlos após o diagnóstico ocorreu no Macmillan Cancer Centre, do University College Hospital. A visita assinalou igualmente a sua nomeação como novo patrono da Cancer Research UK.

Num discurso dirigido aos convidados de uma receção em abril dedicada ao trabalho das instituições dedicadas ao combate ao cancro, o rei partilhou aspetos da sua própria experiência com a doença, afirmando que ela lhe revelou “o melhor da humanidade”.

A principal instituição de apoio a doentes oncológicos, Maggie’s, afirmou em julho que as batalhas públicas de Carlos — e também da sua nora, Kate — com a doença tiveram um enorme impacto noutros doentes, encorajando-os a falar abertamente sobre as dificuldades de lidar com o cancro.

