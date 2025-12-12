Ouvir
Guerra na Ucrânia

Rússia ataca infraestrutura energética na região de Odessa

12 dez, 2025 - 08:50 • Olímpia Mairos

Moscovo diz que os seus sistemas de defesa aérea destruíram 90 drones ucranianos sobre o território russo e o Mar Negro durante a noite. Pelo menos sete pessoas ficaram feridas na cidade de Tver, segundo autoridades locais.

A Rússia lançou na última noite uma série de ataques contra instalações energéticas na região sul de Odessa, na Ucrânia, provocando incêndios e apagões, informaram esta sexta-feira o governador local e o serviço de emergência.

Segundo o governador Oleh Kiper, em mensagem publicada no Telegram, o ataque com drones deixou diversos povoados da região — que abriga os principais portos marítimos ucranianos — sem eletricidade e sem abastecimento de água. O chefe da Administração Militar de Odessa acrescentou que um edifício residencial também foi atingido.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Nas últimas semanas, Moscovo tem intensificado os ataques contra o setor energético e a infraestrutura da Ucrânia, visando centrais elétricas e centros ferroviários.

A maior empresa de energia da Ucrânia, a DTEK, informou em comunicado que uma das suas subestações e outra instalação energética — pertencente a outra companhia — foram atingidas. A DTEK afirmou ter restabelecido o fornecimento para 40 mil clientes, mas cerca de 90 mil continuam sem energia.

No início desta semana, o governo ucraniano aprovou uma série de medidas para economizar eletricidade, já que regiões inteiras têm ficado sem energia após sucessivos ataques russos.

Por sua vez, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que os seus sistemas de defesa aérea destruíram 90 drones ucranianos sobre o território russo e o Mar Negro durante a noite. Pelo menos sete pessoas ficaram feridas na cidade de Tver, segundo autoridades locais.

Banco Central russo reage a planos da União Europeia

O Banco Central da Rússia declarou esta sexta-feira que os planos da União Europeia de utilizar os seus ativos são ilegais e afirmou que se reserva o direito de empregar todos os meios disponíveis para proteger os seus interesses.

A instituição informou que está a processar a Euroclear, central de depósitos de valores mobiliários sediada em Bruxelas, onde a Rússia possui cerca de 210 mil milhões de euros em ativos.

Na quinta-feira, a União Europeia proibiu a transferência desses ativos para o Banco Central russo.

Tópicos
