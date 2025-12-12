Ouvir
UE congela ativos russos por tempo indeterminado

12 dez, 2025 - 23:16 • Reuters

Com esta decisão, a União Europeia elimina um dos principais obstáculos à utilização desses fundos para ajudar a Ucrânia a defender-se da Rússia.

A União Europeia (UE) acordou esta sexta-feira congelar por tempo indeterminado os ativos do banco central russo detidos na Europa.

Com esta decisão, a UE elimina um dos principais obstáculos à utilização desses fundos para ajudar a Ucrânia a defender-se da Rússia.

A UE pretende garantir o financiamento e a capacidade de resistência da Ucrânia, considerando que a invasão russa constitui uma ameaça à sua própria segurança.

Para isso, os Estados-membros procuram mobilizar parte dos ativos soberanos russos que imobilizaram após a invasão de 2022.

O primeiro grande passo — aprovado esta sexta-feira pelos governos europeus — consiste em manter congelados 210 mil milhões de euros em ativos soberanos russos pelo tempo que for necessário, evitando assim a necessidade de renovar o congelamento a cada seis meses.

A medida elimina o risco de Hungria e Eslováquia, países com relações mais próximas com Moscovo do que a maioria dos membros da UE, poderem recusar prolongar o congelamento no futuro, o que obrigaria ao desbloqueio e à devolução dos fundos à Rússia.

