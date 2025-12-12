Zelensky admite referendo para ceder territórios à Rússia

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, admitiu, pela primeira vez, consultar o povo ucraniano para decidir se deve ou não ceder territórios à Rússia. Este referendo materializa a possibilidade de o território russo ficar nas mãos de Moscovo, mas Zelensky não quer contrariar a vontade popular. O líder ucraniano entregou esta quinta-feira a contraproposta de paz aos mediadores norte-americanos, com as alterações desenhadas nas últimas reuniões com os aliados europeus. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Ainda não é conhecido o novo plano de 20 pontos para pôr fim à guerra com a Rússia, mas Zelensky afirmou que continua a discordar sobre a questão da cedência de territórios – inclusive o próprio Presidente da Rússia, Vladimir Putin, já o admitiu. Porém, Zelensky deu um passo em frente e pondera autorizar os eleitores ucranianos a decidir, em referendo, o futuro da Ucrânia. "Seja através de eleições ou de um referendo, tem de haver uma posição do povo ucraniano", reconheceu numa conferência da "Coligação das Vontades" publicada na rede social X (antigo Twitter).

Caso esta hipótese avance, as propostas da administração Trump tornam-se mais razoáveis, já que os Estados Unidos da América (EUA) planeiam oferecer uma "zona económica livre" no leste, na região ucraniana do Donbass que inclui as províncias de Donetsk e Luhansk. Estas localidades já são reclamadas por Moscovo desde 2014 e, por este motivo, Zelensky tem dúvidas de que a Rússia não acabe por tomar controlo da zona após uma retirada ucraniana: "O que impedirá as tropas russas de se disfarçarem de civis e tomarem esta 'zona económica'?", questionou o Presidente ucraniano, acrescentando que a nação precisa de "um acordo justo". Washington sugere, por isso, que as tropas ucranianas retirem do Donbass, tornando a região desmilitarizada entre os dois exércitos, sem que as tropas russas avancem para o território.

O futuro controlo da central nuclear de Zaporíjia é um outro ponto das negociações a que Zelensky resiste. Para além disso, e apesar de os EUA sugerirem que as forças armadas de Kiev ficassem reduzidas a 600 mil militares, a versão atualizada do plano enviada por Kiev insiste que o número de soldados reduza apenas de 900 mil para 800 mil. Apesar de estar sob constante pressão dos EUA, o líder ucraniano continua a sublinhar que não tem quaisquer prazos para apresentar ou receber propostas de paz, contrariando a ideia defendida por Washington de entregar até ao Natal. Zelensky mantém em cima da mesa a eventualidade de avançar com um processo eleitoral, mas, para tal, é necessário "um cessar-fogo" discutido entre os EUA e a Rússia. Trump "não quer mais conversa, quer ação" Em reação, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, revelou que o Presidente dos EUA, Donald Trump, "está extremamente frustrado" com os dois lados do conflito entre a Rússia e a Ucrânia e diz estar "farto de reuniões". "Não quer mais conversa. Quer ação, quer ver o fim desta guerra", anunciou a porta-voz de Trump.

Porém, o site de notícias "Axios" avançou que Donald Trump vai enviar um representante, este sábado, a Paris e reunir com os líderes ucranianos e europeus. Já o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, avisou que os aliados devem defender militarmente a Ucrânia para se prepararem para uma guerra à escala mundial: "Somos os próximos alvos da Rússia." "Receio que muitos estejam silenciosamente complacentes. O momento para agir é agora", alertou.