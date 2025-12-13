Ouvir
"A paz não está longe". Erdogan falou com Putin e quer discutir plano para a Ucrânia com Trump

13 dez, 2025 - 11:35

Erdogan disse a Putin na sexta-feira que um cessar-fogo limitado na guerra, com foco particular em infraestruturas de energia e portos, pode ser benéfico.

O Presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, esteve reunido com o Vladimir Putin e espera discutir o plano de paz entre Ucrânia e Rússia com o presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, acrescentando que "a paz não está longe".

Erdogan reuniu-se com Putin no Turquemenistão na sexta-feira, avaliando os "esforços de paz abrangentes" para pôr fim à guerra, segundo um comunicado do gabinete de Erdogan divulgado na sexta-feira. A Turquia reiterou a prontidão a apoiar os esforços de paz.

"Após este encontro com Putin, esperamos ter a oportunidade de discutir o plano de paz também com o presidente dos EUA, Trump. A paz não está longe; nós vemos isso", afirmou Erdogan aos jornalistas num voo de regresso do Turquemenistão.

Papa aos diplomatas: "Quem se cansa de dialogar, já não espera a paz"

Vaticano

Papa aos diplomatas: "Quem se cansa de dialogar, já não espera a paz"

Leão XIV recebeu centenas de embaixadores do Minis(...)

"O Mar Negro não deve ser visto como um campo de batalha. Tal situação só prejudicaria a Rússia e a Ucrânia", disse Erdogan, em declarações divulgadas pelo gabinete do Presidente turco no sábado.

"Todos precisam de navegação segura no Mar Negro. Isso deve ser garantido."

A Rússia atacou dois portos ucranianos na sexta-feira, danificando três embarcações de propriedade turca, incluindo um navio que transportava bens alimentares, segundo as autoridades ucranianas. O ataque aconteceu dias depois de Moscovo ter ameaçado isolar a Ucrânia do mar.

