"A paz não está longe". Erdogan falou com Putin e quer discutir plano para a Ucrânia com Trump

O Presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, esteve reunido com o Vladimir Putin e espera discutir o plano de paz entre Ucrânia e Rússia com o presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, acrescentando que "a paz não está longe".

Erdogan reuniu-se com Putin no Turquemenistão na sexta-feira, avaliando os "esforços de paz abrangentes" para pôr fim à guerra, segundo um comunicado do gabinete de Erdogan divulgado na sexta-feira. A Turquia reiterou a prontidão a apoiar os esforços de paz.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"Após este encontro com Putin, esperamos ter a oportunidade de discutir o plano de paz também com o presidente dos EUA, Trump. A paz não está longe; nós vemos isso", afirmou Erdogan aos jornalistas num voo de regresso do Turquemenistão.

Erdogan disse a Putin na sexta-feira que um cessar-fogo limitado na guerra, com foco particular em infraestruturas de energia e portos, pode ser benéfico.