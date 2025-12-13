Dois mortos e oito feridos graves em tiroteio na Universidade de Brown

Várias pessoas foram baleadas este sábado na Universidade de Brown, a prestigiada instituição da Ivy League em Rhode Island, Providence, EUA. A informação foi confirmada pela porta-voz da cidade de Providente, Kristy dos Reis, citada pela Agência Reuters. Pelo menos duas pessoas terão morrido, foi mais tarde confirmado pelas autoridades, em conferência de imprensa.

Para além das duas pessoas, que morreram a caminho do hospital, há ainda oito pessoas que foram transportadas para unidades de saúde próximas e que se encontram em estado crítico, mas estáveis. Brett Smiley, presidente da Câmara de Providence, frisou, na mesma conferência de imprensa, que estes são "os números que conhecemos agora" e que "podem mudar".

As autoridades ainda estão à procura do suspeito, que estará a monte. Pouco foi confirmado sobre a sua identidade: sabe-se apenas que se trata de "um homem, vestido de negro" e que fugiu do local do tiroteio "a pé". Ainda não se sabe que tipo de arma de fogo foi utilizada no incidente mas uma autêntica caça ao homem foi montada em Rhode Island, com a polícia a pedir aos moradores próximos que forneçam imagens suspeitas. Um cordão de segurança foi criado ao redor da zona do ataque e a ordem de confinamento para toda a comunidade local não deverá ser levantada enquanto o suspeito se encontrar em parte incerta.

Tiroteio acontece em dia de exames finais

O tiroteio terá acontecido num dos edifícios do campus universitário onde decorria, este sábado, o segundo dia de exames finais. O ataque terá acontecido por volta das 16h00 locais, precisamente enquanto decorriam exames no prédio, pelo que as portas exteriores do edifício, nomeado "Barus and Holley", estavam destrancadas e "qualquer pessoa poderia aceder ao edifício naquele momento", como explicou Brett Smiley. A polícia continua a fazer investigações no edifício em causa mas também noutros espaços do campus, a falar com testemunhas e a verificar gravações das câmaras de videovigilância da zona.

O edifício em questão tem sete andares, alberga os departamentos de Engenharia e Física e, segundo o site da universidade, inclui 117 laboratórios, 150 gabinetes, mais de três dezenas de salas de aula e três auditórios. O campus em si é um campus aberto num bairro residencial, não tem muros e estende-se por várias ruas, com inúmeros edifícios incluídos na instituição.

Os estudantes presentes no campus foram alertados para a presença de um "atirador ativo" e incentivados a permanecerem escondidos até ordem em contrário. Muitos relatam terem estado escondidos durante pelo menos duas horas até receberem luz verde da polícia para saírem do local.

Na sua página online, a Universidade de Brown vai lançando atualizações constantes, confirmando indicações e corrigindo boatos. "Pedimos à nossa comunidade para se abrigar onde estiver, trancar portas e silenciar telefones", acrescenta a instituição, que fala de uma "cena de crime ainda ativa" e confirma que "as autoridades continuam à procura do suspeito".

Universidade de elite com dez mil estudantes

O Presidente dos EUA, Donald Trump, já terá sido avisado do incidente. Na conta oficial da Casa Branca no X, antigo Twitter, foram partilhadas capturas de ecrã de mensagens deixadas por Trump na sua rede social, a Truth Social, onde o Presidente norte-americano começou por dizer que o atirador já tinha sido detido, mas a informação foi mais tarde corrigida. Um homem foi, de facto, detido inicialmente, mas a polícia depressa determinou que não se tratava do suspeito, após interrogatório.

Mais tarde, e em declarações aos jornalistas, Donald Trump voltou a abordar o assunto e apelidou a situação como "terrível". "Tudo o que podemos fazer agora é rezar pelas vítimas e por aqueles que ficaram gravemente feridos", disse.

No local continuam elementos do FBI a auxiliar as autoridades locais na investigação, numa altura em que já anoiteceu em Providence, o que pode dificultar as operações policiais.

A Universidade de Brown, fundada em 1764, é uma das mais antigas instituições de Ensino Superior nos EUA, pertencendo à chamada Ivy League, uma elite de oito universidades privadas reconhecidas por serem muito seletivas na escolha dos seus estudantes. Atualmente, e de acordo com a própria universidade, estão matriculados cerca de 10 mil estudantes.

Entre os seus alumni figuram líderes políticos, académicos galardoados, jornalistas ou autores premiados, como por exemplo Ted Turner, fundador da CNN, ou o magnata do petróleo John D. Rockefeller Jr., empresário e filantropo que ficou famoso por ter doado centenas de milhões de dólares a causas sociais nas primeiras décadas do século passado.

[Notícia atualizada às 01h29 de 14 de dezembro de 2025 para acrescentar mais detalhes]