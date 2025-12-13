Israel garante que matou comandante sénior do Hamas em Gaza

Militares israelitas asseguram ter matado o comandante sénior do Hamas, Raed Saed, um dos arquitetos dos ataques de 7 de outubro de 2023, num ataque contra um carro na Cidade de Gaza, no sábado.

A confirmar-se este cenário, trata-se do assassinato de mais alto nível de uma figura importante do Hamas desde que o acordo de cessar-fogo em Gaza entrou em vigor, em outubro.

Numa declaração conjunta, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e o ministro da Defesa, Israel Katz, disseram que Saed foi alvo de um ataque em resposta a um atentado do Hamas em que um engenho explosivo feriu dois soldados no início do dia de sábado.

O ataque ao carro na Cidade de Gaza matou cinco pessoas e feriu pelo menos 25, segundo as autoridades de saúde de Gaza. Não houve confirmação imediata do Hamas ou dos médicos de que Saed estivesse entre os mortos.

Um oficial militar israelita descreveu Saed como um membro de alto escalão do Hamas que ajudou a estabelecer e a expandir a rede de produção de armas do grupo.

"Nos últimos meses, atuou para restabelecer as capacidades e a produção de armas do Hamas, uma violação flagrante do cessar-fogo", disse o responsável.

Fontes do Hamas descreveram-no também como o segundo em comando do braço armado do grupo, depois de Izz eldeen Al-Hadad.

Saed costumava chefiar o batalhão do Hamas na Cidade de Gaza, um dos maiores e mais bem equipados do grupo, disseram estas fontes.

Hamas fala em violação de cessar-fogo

Em comunicado, o Hamas condenou o ataque como uma violação do acordo de cessar-fogo, mas não informou se Saed teria sido atingido, nem ameaçou com retaliações.

A guerra em Gaza intensificou-se depois de militantes liderados pelo Hamas terem matado 1200 pessoas, a maioria civis, e feito 251 reféns num ataque a sul de Israel, a 7 de outubro de 2023. A ofensiva de retaliação de Israel matou mais de 70.700 palestinianos, a maioria civis, segundo as autoridades de saúde de Gaza.

O cessar-fogo de 10 de Outubro permitiu que centenas de milhares de palestinianos regressassem às ruínas da Cidade de Gaza. Israel retirou as tropas das posições na cidade e o fluxo de ajuda humanitária aumentou.

Mas a violência não cessou completamente. As autoridades de saúde palestinianas afirmam que as forças israelitas mataram pelo menos 386 pessoas em ataques em Gaza desde o cessar-fogo. Israel diz que três dos seus soldados foram mortos desde o início do cessar-fogo e que atacou dezenas de combatentes.