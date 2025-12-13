Israel ordena evacuação em Yanuh antes de novos bombardeamentos

O Exército israelita ordenou este sábado a evacuação da zona de Yanuh, no sudoeste do Líbano, antecipando bombardeamentos contra infraestruturas do movimento xiita Hezbollah, informou a instituição militar em comunicado.

O porta-voz das Forças Armadas, Avichay Adraee, informou, numa mensagem em árabe na rede social X, que Israel “atacará em breve a infraestrutura militar pertencente à organização terrorista Hezbollah em todo o sul do Líbano”, justificando a operação com alegadas tentativas do grupo de retomar atividades na área.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Ordens semelhantes emitidas no passado desencadearam ondas de ataques em várias localidades do sul do país, acompanhadas de evacuações progressivas durante os bombardeamentos.

Na mensagem em árabe, o Exército pediu aos moradores de um edifício situado em Yanuh, identificado num mapa anexo, que se afastassem pelo menos 300 metros, advertindo que permanecer nas imediações “os coloca em risco”.

Israel tem bombardeado quase diariamente o sul do Líbano, apesar do cessar-fogo em vigor desde 27 de novembro de 2024, e, ocasionalmente, o Vale do Bekaa e a capital, Beirute, alegando visar tentativas do Hezbollah de reforçar o seu arsenal.