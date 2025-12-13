Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 13 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Mundo

Israel ordena evacuação em Yanuh antes de novos bombardeamentos

13 dez, 2025 - 15:00 • Lusa

O Exército pediu aos moradores de um edifício situado em Yanuh, identificado num mapa anexo, que se afastassem pelo menos 300 metros, advertindo que permanecer nas imediações “os coloca em risco”.

A+ / A-

O Exército israelita ordenou este sábado a evacuação da zona de Yanuh, no sudoeste do Líbano, antecipando bombardeamentos contra infraestruturas do movimento xiita Hezbollah, informou a instituição militar em comunicado.

O porta-voz das Forças Armadas, Avichay Adraee, informou, numa mensagem em árabe na rede social X, que Israel “atacará em breve a infraestrutura militar pertencente à organização terrorista Hezbollah em todo o sul do Líbano”, justificando a operação com alegadas tentativas do grupo de retomar atividades na área.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Ordens semelhantes emitidas no passado desencadearam ondas de ataques em várias localidades do sul do país, acompanhadas de evacuações progressivas durante os bombardeamentos.

Na mensagem em árabe, o Exército pediu aos moradores de um edifício situado em Yanuh, identificado num mapa anexo, que se afastassem pelo menos 300 metros, advertindo que permanecer nas imediações “os coloca em risco”.

Israel tem bombardeado quase diariamente o sul do Líbano, apesar do cessar-fogo em vigor desde 27 de novembro de 2024, e, ocasionalmente, o Vale do Bekaa e a capital, Beirute, alegando visar tentativas do Hezbollah de reforçar o seu arsenal.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 13 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?