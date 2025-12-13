Dois mortos e oito feridos graves em tiroteio na Universidade de Brown

Várias pessoas foram baleadas este sábado na Universidade de Brown, a prestigiada instituição da Ivy League em Rhode Island, Providence, EUA. A informação foi confirmada pela porta-voz da cidade de Providente, Kristy dos Reis, citada pela Agência Reuters. Pelo menos duas pessoas terão morrido, adianta a Associated Press.

As autoridades ainda estão à procura do suspeito, que estará a monte. O tiroteio aconteceu este sábado naquela prestigiada universidade e várias pessoas terão sido atingidas pelas balas, desconhecendo-se, para já, o seu estado de saúde.

Os estudantes presentes no campus foram alertados para a presença de um "atirador ativo" e incentivados a permanecerem escondidos até ordem em contrário. Na sua página online, a Universidade de Brown vai lançando atualizações constantes, confirmando indicações e corrigindo boatos. "Pedimos à nossa comunidade para se abrigar onde estiver, trancar portas e silenciar telefones", acrescenta a instituição, que fala de uma "cena de crime ainda ativa" e confirma que "as autoridades continuam à procura do suspeito".

"Lamentamos informar que há relatos confirmados de múltiplas vítimas deste tiroteio, mas ainda não podemos partilhar informações sobre o seu estado de saúde. Foram levados para hospitais locais", é dito.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, já terá sido avisado do incidente. Na conta oficial da Casa Branca no X, antigo Twitter, foram partilhadas capturas de ecrã de mensagens deixadas por Trump na sua rede social, a Truth Social, onde o Presidente norte-americano começou por dizer que o atirador já tinha sido detido, mas a informação foi mais tarde corrigida.

No local já se encontram elementos do FBI.

Este sábado decorria o segundo dia de exames finais, alguns dos quais precisamente no edifício onde aconteceu o tiroteio.

A Universidade de Brown, fundada em 1764, é uma das mais antigas instituições de Ensino Superior nos EUA, pertencendo à chamada Ivy League, uma elite de oito universidades privadas reconhecidas por serem muito seletivas na escolha dos seus estudantes. Atualmente, e de acordo com a própria universidade, estão matriculados cerca de 11 mil estudantes.

Entre os seus alumni figuram líderes políticos, académicos galardoados, jornalistas ou autores premiados, como por exemplo Ted Turner, fundador da CNN, ou o magnata do petróleo John D. Rockefeller Jr., empresário e filantropo que ficou famoso por ter doado centenas de milhões de dólares a causas sociais nas primeiras décadas do século passado.

[Notícia atualizada às 23h26 de 13 de dezembro de 2025 para acrescentar mais detalhes]