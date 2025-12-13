Tailândia e Camboja alinham "novo cessar-fogo" após confrontos violentos, diz Trump

A Tailândia e o Camboja concordaram em "cessar todos os disparos" a partir desta sexta-feira, garantiu o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, após telefonemas com os líderes dos dois países asiáticos. Após a morte de um soldado do exército tailandês por tiros supostamente vindos do lado cambojano nesta segunda-feira, esperava-se um quinto dia de combates intensos, com novos ataques aéreos em vários pontos dos quase 820 quilómetros da fronteira. Os dois lados trocam acusações sobre quem começou o conflito, mas os confrontos militares foram interrompidos com este acordo de aceitar um "novo cessar-fogo". Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui Os ataques escalaram ao longo desta semana e causaram, pelo menos, 20 mortos, mais de 260 feridos e meio milhão de deslocados. Trump disse ter falado "sobre o muito infeliz reacender da sua guerra de longa duração" com o primeiro-ministro tailandês, Anutin Charvirakul, e com o primeiro-ministro cambojano, Hun Manet, e confirmou que ambos concordaram em pôr fim ao conflito.



Tailândia e Camboja vão, segundo o Presidente dos EUA, regressar ao plano original para garantir a estabilidade possíveis para as duas nações. "Ambos países estão prontos para a paz e vão continuar as transações comerciais connosco", assegurou Donald Trump numa publicação na rede social "Truth Social".

Tailândia descarta responsabilidades. "Não somos os agressores" Porém, o tom entusiasta de Trump contrastou com o do primeiro-ministro tailandês. Até ao momento, Anutin Charvirakul apenas disse que a chamada "correu bem" sem mencionar qualquer acordo entre os países vizinhos. O líder da Tailândia insiste que o Camboja é o responsável pelo recomeço dos combates e que "violou as condições previstas". "Expliquei ao Presidente Trump que não somos os agressores contra o Camboja, mas estamos a retaliar", explicou aos jornalistas.