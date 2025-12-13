Três norte-americanos mortos em alegado ataque do Estado Islâmico na Síria

Três norte-americanos foram mortos na Síria este sábado por um alegado atacante do Estado Islâmico que tinha como alvo um comboio de forças norte-americanas e sírias, informou o Exército norte-americano. Tratavam-se de dois soldados do exército norte-americano e um civil, que seria intérprete em contexto militar. Outros três soldados norte-americanos ficaram feridos, informou o Comando Central do Exército dos EUA. "Vamos retaliar contra o ISIS", garante Trump O Presidente dos EUA, Donald Trump, já reagiu. Numa primeira declaração sobre o assunto, Trump lamenta a morte de "três grandes patriotas" no que apelidou como "uma emboscada" e assegura que o ataque não ficará sem resposta. "Vamos retaliar contra o ISIS. E se as forças norte-americanas forem novamente atacadas iremos mesmo retaliar". "Haverá uma retaliação muito grave", começa por dizer numa publicação na sua rede social, a Truth Social. Na mesma mensagem, Trump adianta que o ataque aconteceu numa "região muito perigosa do país", que "não está totalmente controlada" pelas forças sírias. "O Presidente da Síria, Ahmed al-Sharaa, está extremamente indignado e perturbado com este ataque", acrescenta. O ministro da Administração Interna da Síria, no entretanto, também já confirmou que o atacante era membro das forças de segurança locais e tinha "ideologia extremista". Em comunicado, o Comando Central afirmou que o ataque, levado a cabo por um atirador solitário, ocorreu "enquanto os soldados conduziam uma operação de reconhecimento com um líder importante" na cidade de Palmira, no centro da Síria. A informação foi confirmada, igualmente, pelo assistente do secretário da Defesa norte-americano, Sean Parnell, que, nas redes sociais, garantiu que a missão das vítimas seria a de dar "apoio às operações em andamento de combate ao Estado Islâmico e ao terrorismo na região".

Os nomes dos militares serão mantidos em sigilo até 24 horas após a notificação dos familiares, informou Parnell, que adianta que o ataque está já "sob investigação". "Forças parceiras" mataram o atacante, escreveu, por sua vez, o secretário da Defesa norte-americano, Pete Hegseth, também nas redes sociais. "O selvagem que perpetrou esse ataque foi morto pelas forças parceiras. Que fique claro: quem atacar norte-americanos — em qualquer lugar do mundo — passará o resto de sua breve e angustiante vida a saber que os EUA irão caçá-lo, encontrá-lo e matá-lo impiedosamente", assegura Hegseth, agora com a designação de secretário da Guerra dos EUA.