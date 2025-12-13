Ouvir
Ucrânia. Zelensky vai encontrar-se com representantes da Europa e EUA em Berlim

13 dez, 2025 - 20:06 • Daniela Espírito Santo , Carla Fino com Reuters

Presidente ucraniano pede "paz digna" e garantia de que a Rússia não voltará a atacar. Starmer e von der Leyen também se reuniram e falaram da utilização de ativos russos.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, vai reunir-se em Berlim com representantes dos Estados Unidos da América e líderes europeus para discutir "os fundamentos da paz".

Em declarações citadas pela Agência Reuters, Zelensky afirma que o seu país precisa de uma "paz digna" e de uma garantia de que a Rússia, que invadiu a Ucrânia em 2022, não voltará a atacar.

A Alemanha anunciou este sábado que vai receber delegações dos EUA e Ucrânia durante este fim de semana para proceder a conversações sobre um possível cessar-fogo na Ucrânia, debates que decorrem antes da cimeira que vai reunir, esta segunda-feira, os líderes europeus e o Presidente ucraniano, em Berlim.

Ainda este sábado, e em paralelo, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também estiveram reunidos para discutir o trabalho em propostas de paz. Para além disso, em cima da mesa também esteve a utilização de ativos soberanos russos congelados para fornecer fundos a Kiev.

Após a conversa entre os dois líderes, "ambos concordaram que este é um momento crucial para o futuro da Ucrânia" e que "a Europa estará ao lado do país durante o tempo que for necessário" para "alcançar uma paz justa e duradoura", admitiu um porta-voz de Downing Street.

