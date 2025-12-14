Ouvir


Ataque terrorista sobre evento judaico em Sydney faz pelo menos 12 mortos. Um atirador morreu e outro foi detido

14 dez, 2025 - 08:33 • João Pedro Quesado

Dezenas de pessoas foram transportadas para hospitais, e a polícia está a investigar "itens suspeitos" em torno do local onde acontecia evento da comunidade judaica. O tiroteio ocorreu antes das 19 horas locais.

[notícia atualizada às 11h25]

Pelo menos 12 pessoas morreram num tiroteio na famosa praia de Bondi, em Sydney, classificado pelas autoridades australianas de ataque terrorista. O número de mortos inclui um dos atiradores, enquanto o outro foi detido pela polícia e está entre os pelo menos 29 feridos.

"O segundo alegado atirador está em estado crítico", refere a polícia de Nova Gales do Sul em comunicado. Dois agentes e uma criança estão entre os feridos e "um número de itens suspeitos localizados na vizinhança estão a ser examinados por agentes especializados e há uma zona de exclusão".

A polícia também está a investigar a possível existência de um terceiro atirador.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Este ataque foi desenhado para atingir a comunidade judaica de Sydney", disse em conferência de imprensa Chris Minns, o governador de Nova Gales do Sul, onde decorreu o tiroteio. "O que devia ser uma noite de paz e alegria celebrada nessa comunidade com famílias, foi estilhaçada por este ataque horrorífico e maléfico".

O tiroteio aconteceu no local onde estava a ocorrer o evento "Chanukah by the Sea", no primeiro dia do Hanukkah, a festa religiosa judaica.

"Declarei isto um incidente terrorista", afirmou o comissário da polícia de Nova Gales do Sul, Mal Lanyon. "Sabemos que estavam lá muitas pessoas para celebrar uma ocasião feliz, a celebração do Hanukkah. E estavam bem mais de mil pessoas lá quando isto aconteceu".

O Presidente de Israel, Isaac Herzog, descreveu o tiroteio como um "ataque muito cruel sobre judeus".

Reforçando ser "muito cedo" para ter algumas informações, o comissário da polícia recusou detalhar idades das vítimas e a identidade dos suspeitos. "Sei que está a circular nas redes sociais a identidade de uma pessoa que acreditam ser um dos atiradores. Quando pedi calma, isso é muito importante. Esta não é a altura de retribuição".

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra um homem desarmado a derrubar, pelas costas, um dos suspeitos enquanto este disparava na direção oposta. O homem conseguiu agarrar a arma do suspeito, que disparou um tiro enquanto lutavam, e retirou-a depois das mãos do suspeito, vestido com roupa preta, virando a arma contra o suspeito, que se começou a afastar.

Terror na Austrália. "Herói" desarma atirador em ataque que matou 12 pessoas
Terror na Austrália. "Herói" desarma atirador em ataque que matou 12 pessoas

O homem pousa, de seguida, a arma, e levanta as mãos.

O tiroteio ocorreu pelas 18h45 em Sydney, 7h45 em Portugal continental.

