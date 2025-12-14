Chuvas torrenciais matam 14 pessoas em Marrocos

Pelo menos 14 pessoas morreram em inundações repentinas provocadas por chuvas torrenciais no domingo na província costeira de Safi, no Atlântico marroquino, a 330 quilómetros a sul de Rabat, informaram as autoridades marroquinas.

As inundações também fizeram 32 feridos, e a maioria já recebeu alta do hospital, disseram as autoridades em comunicado.

Uma hora de chuva forte foi suficiente para inundar casas e lojas na cidade velha de Safi, arrastar carros e bloquear muitas estradas em Safi e arredores, enquanto os trabalhos de resgate continuam, acrescentaram.

Marrocos está a enfrentar fortes chuvas e nevões nas montanhas do Atlas, após sete anos de seca que esvaziaram alguns dos seus principais reservatórios.

[Notícia atualizada às 21h38 de 14 de dezembro de 2025 para atualizar o número de vítimas]