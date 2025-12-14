Chuvas torrenciais matam 21 pessoas em Marrocos

14 dez, 2025 - 20:58 • João Cunha , Carla Fino , Daniela Espírito Santo com Reuters
Pelo menos 21 pessoas morreram em inundações repentinas provocadas por chuvas torrenciais no domingo na província costeira de Safi, no Atlântico marroquino, a 330 quilómetros a sul de Rabat, informaram as autoridades marroquinas.
As inundações também fizeram 32 feridos, e a maioria já recebeu alta do hospital, disseram as autoridades em comunicado. Desconhece-se, para já, quantas pessoas estarão desaparecidas.
Uma hora de chuva forte foi suficiente para inundar casas e lojas na cidade velha de Safi, arrastar carros e bloquear muitas estradas em Safi e arredores, enquanto os trabalhos de resgate continuam.
Nas redes sociais, imagens de zonas inundadas, carros submersos e a serem arrastados pelas águas repetem-se.
Marrocos está a enfrentar fortes chuvas e nevões nas montanhas do Atlas, após sete anos de seca que esvaziaram alguns dos seus principais reservatórios.
[Notícia atualizada às 23h05 de 14 de dezembro de 2025 para atualizar o número de vítimas]