Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 15 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Chuvas torrenciais matam 37 pessoas em Marrocos

14 dez, 2025 - 20:58 • João Cunha , Carla Fino , Daniela Espírito Santo com Reuters

Uma hora de chuva forte foi o suficiente para inundar cerca de 70 casas e lojas, arrastar 10 viaturas e bloquear várias estradas.

A+ / A-
Chuvas torrenciais fazem pelo menos 21 mortos em Marrocos. Foto: Twitter
Chuvas torrenciais fazem pelo menos 21 mortos em Marrocos. Foto: Twitter
Chuvas torrenciais fazem pelo menos 21 mortos em Marrocos. Foto: Twitter
Chuvas torrenciais fazem pelo menos 21 mortos em Marrocos. Foto: Twitter

[Atualizado às 10h30 de segunda-feira com novo número de mortos]

Pelo menos 37 pessoas morreram em inundações repentinas provocadas por chuvas torrenciais no domingo na província costeira de Safi, no Atlântico marroquino, a 330 quilómetros a sul de Rabat, informaram as autoridades marroquinas.

As inundações também fizeram 32 feridos, e a maioria já recebeu alta do hospital, disseram as autoridades em comunicado. Desconhece-se, para já, quantas pessoas estarão desaparecidas.

Uma hora de chuva forte foi suficiente para inundar casas e lojas na cidade velha de Safi, arrastar carros e bloquear muitas estradas em Safi e arredores, enquanto os trabalhos de resgate continuam.

Nas redes sociais, imagens de zonas inundadas, carros submersos e a serem arrastados pelas águas repetem-se.

Marrocos está a enfrentar fortes chuvas e nevões nas montanhas do Atlas, após sete anos de seca que esvaziaram alguns dos seus principais reservatórios.

[Notícia atualizada às 23h05 de 14 de dezembro de 2025 para atualizar o número de vítimas]

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 15 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?