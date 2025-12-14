Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 14 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Austrália

Comunidade Israelita de Lisboa critica falta de ação contra antissemitismo e antissionismo

14 dez, 2025 - 14:20 • Lusa

"Antissionismo e antissemitismo são manifestações inaceitáveis de intolerância e de ódio que convocam a um combate urgente e empenhado ao nível global", diz a Comunidade Israelita.

A+ / A-

A Comunidade Israelita de Lisboa (CIL) considera que a falta de ação contra o antissemitismo e antissionismo conduz "inexoravelmente à violência contra judeus", como o ataque que sucedeu este domingo na praia australiana de Bondi.

"A direção da CIL manifesta o seu pesar pelas vítimas deste trágico acontecimento em Bondi Beach, na Austrália" e a "distância geográfica não diminui o sentimento de solidariedade nesta hora difícil", refere a instituição, num comunicado publicado nas redes sociais.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Antissionismo e antissemitismo são manifestações inaceitáveis de intolerância e de ódio que convocam a um combate urgente e empenhado ao nível global", considera a CIL.

Para a direção da instituição, "a inação para contrariar estes fenómenos leva inexoravelmente à violência contra judeus".

O ataque numa celebração na véspera da festa judaica do Hanukkah (Chanuká, em português, também conhecida como "festa das luzes") causou 12 mortos, entre os quais um dos dois atacantes, e três dezenas de feridos.

"Herói" desarma atirador em ataque que matou 12 pessoas em Sydney

Austrália

"Herói" desarma atirador em ataque que matou 12 pessoas em Sydney

Ahmed al-Ahmed, tem 43 anos e é dono de uma frutar(...)

Na próxima quinta-feira, a CIL vai acender a quinta vela do Hanukkah pelas 19h00, no alto do Parque Eduardo VII, uma cerimónia que já se realiza há 15 anos em espaços públicos em Lisboa.

"Chanuká, do hebraico "re-dedicação" ou "re-inauguração", consiste na celebração da esperança e determinação, da habilidade de uma pequena nação para vencer um grande inimigo, do triunfo da liberdade sobre a tirania e da luz sobre a escuridão", refere a CIL, no comunicado sobre o evento.

Na nota, segundo o presidente da CIL, o objetivo é "celebrar a luz e a esperança, acreditar num futuro melhor e lutar pela promoção de valores humanistas assentes na justiça, na tolerância e na paz".

A celebração visa neste gesto atingir "uma dimensão que nos aproxima e que vai muito para além da dimensão confessional e religiosa", para que se possa "testemunhar uma luz abundante de esperança que se acende de Lisboa para Portugal e que, de Portugal, se fará sentir no mundo", referiu David Botelho.

O Governo português condenou hoje veementemente o ataque, considerando-o "um ato hediondo de antissemitismo", segundo um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Na nota, o executivo expressa "sentidas condolências às famílias das vítimas, ao povo e autoridades australianas, bem como a toda a comunidade judaica".

Dois atacantes dispararam hoje contra uma multidão h na praia de Bondi, em Sydney, no que a polícia australiana descreveu como um "ato terrorista" contra a comunidade judaica.

Segundo vários media, pelo menos 12 pessoas foram mortas, incluindo um dos dois atacantes, e há três dezenas de feridos transportados para os hospitais da zona.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 14 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?