Detidos cinco suspeitos de planear ataque num mercado de Natal na Alemanha

As autoridades alemãs prenderam cinco homens suspeitos de serem militantes islâmicos que planeavam um ataque a um mercado de Natal no sul da Baviera. A notícia é avançada pela agência Reuters, que cita fonte policial.

Três cidadãos marroquinos com idades entre 22, 28 e 30 anos, um cidadão egípcio de 56 anos e um sírio de 37 anos foram detidos na sexta-feira na fronteira de Suben, entre a Alemanha e a Áustria, de acordo com o comunicado conjunto divulgado no sábado à noite.

Os investigadores acreditam que os homens pretendiam atropelar as pessoas presentes num mercado de Natal repleto de público com o objetivo de matar ou ferir o maior número possível de pessoas, disse o comunicado, acrescentam as autoridades.

No ano passado, um atentado com um carro-bomba causou seis mortos e mais de 300 feridos no mercado de Natal em Magdeburgo, capital do estado de Saxónia-Anhalt, no leste da Alemanha. Taleb Jawad al-Abdulmohsen, um saudita que confessou ter conduzido o veículo que atropelou a multidão, está atualmente a ser julgado pelo ataque.