Detidos cinco suspeitos de planear ataque num mercado de Natal na Alemanha

14 dez, 2025 - 10:28 • Reuters
As autoridades alemãs prenderam cinco homens suspeitos de serem militantes islâmicos que planeavam um ataque a um mercado de Natal no sul da Baviera. A notícia é avançada pela agência Reuters, que cita fonte policial.
Três cidadãos marroquinos com idades entre 22, 28 e 30 anos, um cidadão egípcio de 56 anos e um sírio de 37 anos foram detidos na sexta-feira na fronteira de Suben, entre a Alemanha e a Áustria, de acordo com o comunicado conjunto divulgado no sábado à noite.
Os investigadores acreditam que os homens pretendiam atropelar as pessoas presentes num mercado de Natal repleto de público com o objetivo de matar ou ferir o maior número possível de pessoas, disse o comunicado, acrescentam as autoridades.