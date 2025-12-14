Direita vence presidenciais no Chile. Kast assegura Presidência à segunda volta

14 dez, 2025 - 23:35 • Reuters
José Antonio Kast venceu, este domingo, a segunda volta das eleições presidenciais do Chile, naquela que já é apelidada como a maior viragem do país à direita desde o fim da ditadura militar, em 1990.
Kast obteve 58,30% dos votos na segunda volta contra a candidata de esquerda Jeannette Jara, que se ficou pelos 41,70%, numa altura em que mais de 95% dos votos já foram contados.
"A democracia falou alto e de forma clara", disse Jara ao reconhecer a derrota. "Conversei com José Antonio Kast e desejei-lhe sucesso para o bem do Chile."
Kast tem sido um político de direita consistente de linha dura ao longo da sua longa carreira política. Propôs a construção de muros na fronteira, o envio de militares para zonas com elevados índices de criminalidade e a deportação de todos os imigrantes ilegais no país.
A sua vitória representa mais um triunfo da direita ressurgente na América Latina. Junta-se a Daniel Noboa, do Equador, Nayib Bukele, de El Salvador, e Javier Milei, da Argentina. Em outubro, a eleição do centrista Rodrigo Paz pôs fim a quase duas décadas de governação socialista na Bolívia.
Esta foi a terceira candidatura de Kast à presidência e a segunda volta, depois da derrota para o presidente de esquerda Gabriel Boric em 2021. Considerado por muitos chilenos como um extremista, atraiu eleitores cada vez mais preocupados com a criminalidade e a imigração.
Os apoiantes chegaram à sede da campanha de Kast em Santiago, no domingo à noite, agitando bandeiras do Chile. Alguns usavam bonés vermelhos com a inscrição "Make Chile Great Again" (Tornar o Chile Grande Novamente).
Ignacio Segovia, um estudante de engenharia de 23 anos, estava entre eles.
"Cresci num Chile pacífico, onde se podia sair à rua sem se preocupar, sem ter problemas ou medo", disse. "Agora não se pode sair em paz."
Embora o Chile continue a ser um dos países mais seguros da América Latina, a criminalidade violenta tem aumentado drasticamente nos últimos anos, à medida que os grupos de crime organizado se estabelecem, aproveitando as fronteiras permeáveis do norte do país com os vizinhos produtores de coca, Peru e Bolívia, dos importantes portos marítimos internacionais e do fluxo de migrantes vulneráveis ao tráfico de pessoas e à exploração sexual.
Dados governamentais mostram que a grande maioria dos migrantes em situação irregular no Chile chegou da Venezuela nos últimos anos.
As propostas de Kast incluem a criação de uma força policial inspirada no Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) para deter e expulsar rapidamente os migrantes em situação irregular no país.
Defendeu ainda cortes drásticos nos gastos públicos.
No entanto, as propostas mais radicais de Kast provavelmente enfrentarão resistência por parte de um Congresso dividido. Embora os partidos de direita tenham conquistado lugares em ambas as câmaras legislativas nas eleições gerais de Novembro, a maior parte destas vitórias vieram de partidos mais tradicionais. O Senado está igualmente dividido entre os partidos de esquerda e de direita, enquanto o voto decisivo na Câmara dos Deputados pertence ao Partido Popular, de orientação populista.
O Chile é o maior produtor mundial de cobre e um importante produtor de lítio, e as expectativas de menos regulamentação e políticas mais favoráveis ao mercado já impulsionaram o mercado bolsista local, o peso e o índice de referência das ações.
Kast já se manifestou abertamente contra o aborto e a pílula do dia seguinte, mas a alteração das leis sobre o aborto no país exigiria o apoio de mais de metade do Congresso para ser aprovada.