Direita vence presidenciais no Chile. Kast assegura Presidência à segunda volta

José Antonio Kast venceu, este domingo, a segunda volta das eleições presidenciais do Chile, naquela que já é apelidada como a maior viragem do país à direita desde o fim da ditadura militar, em 1990.

Kast obteve 58,30% dos votos na segunda volta contra a candidata de esquerda Jeannette Jara, que se ficou pelos 41,70%, numa altura em que mais de 95% dos votos já foram contados.

"A democracia falou alto e de forma clara", disse Jara ao reconhecer a derrota. "Conversei com José Antonio Kast e desejei-lhe sucesso para o bem do Chile."

Kast tem sido um político de direita consistente de linha dura ao longo da sua longa carreira política. Propôs a construção de muros na fronteira, o envio de militares para zonas com elevados índices de criminalidade e a deportação de todos os imigrantes ilegais no país.

A sua vitória representa mais um triunfo da direita ressurgente na América Latina. Junta-se a Daniel Noboa, do Equador, Nayib Bukele, de El Salvador, e Javier Milei, da Argentina. Em outubro, a eleição do centrista Rodrigo Paz pôs fim a quase duas décadas de governação socialista na Bolívia.

Esta foi a terceira candidatura de Kast à presidência e a segunda volta, depois da derrota para o presidente de esquerda Gabriel Boric em 2021. Considerado por muitos chilenos como um extremista, atraiu eleitores cada vez mais preocupados com a criminalidade e a imigração.

Os apoiantes chegaram à sede da campanha de Kast em Santiago, no domingo à noite, agitando bandeiras do Chile. Alguns usavam bonés vermelhos com a inscrição "Make Chile Great Again" (Tornar o Chile Grande Novamente).

Ignacio Segovia, um estudante de engenharia de 23 anos, estava entre eles.

"Cresci num Chile pacífico, onde se podia sair à rua sem se preocupar, sem ter problemas ou medo", disse. "Agora não se pode sair em paz."