Europa

França alerta que acordo com Mercosul à custa dos agricultores "não é possível"

14 dez, 2025 - 14:06 • Lusa

A França alertou este domingo que um acordo entre a União Europeia e o Mercosul que coloque os agricultores franceses em risco "é impossível".

Estas declarações foram feitas na véspera da cimeira de chefes de Estado e de Governo que deverá aprovar o pacto de livre comércio entre as duas regiões, em Bruxelas.

"As exigências da França estão longe de serem aceites. E um acordo que exponha os nossos agricultores é impossível", declarou a ministra da Agricultura, Annie Genevard, à rádio Europe 1.

Os agricultores franceses também denunciam o acordo de livre comércio com o Mercosul, temendo uma entrada maciça de produtos sul-americanos mais baratos devido a regulamentações menos rigorosas do que as europeias.

"Para nós, este tratado é inaceitável na sua forma atual", declarou o ministro da Economia e Finanças, Roland Lescure, numa entrevista publicada hoje pelo jornal económico Les Echos.

Lescure lembrou que a França estabeleceu "três condições para o seu acordo: cláusulas de salvaguarda fortes e operacionais, sobre as quais o Parlamento Europeu votará esta terça-feira, medidas semelhantes para proteger os cidadãos e garantir a concorrência leal, aplicando as mesmas regras aos produtos importados que aos produtos europeus, e controlos de importação".

"Estamos a aguardar para ver se essas condições serão atendidas", respondeu, quando questionado sobre se a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, receberá o mandato dos líderes europeus na próxima semana para assinar o acordo com o Mercosul em 20 de dezembro no Brasil, conforme planeado.

