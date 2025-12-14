Funcionários do Louvre marcam greve por más condições de trabalho

Os funcionários do Museu do Louvre, em Paris, marcaram greve a partir de segunda-feira, que poderá prolongar-se pelos dias seguintes, em protesto contra as condições de trabalho e a falta de recursos.

O aviso de paralisação surge num contexto de forte controvérsia devido ao estado de degradação de algumas das suas instalações e ao roubo das joias da coroa da França, ocorrido em outubro.

"Há tal nível de exasperação que tudo indica que as condições estão reunidas para uma greve muito forte", afirmou hoje à televisão BFMTV o representante da Confederação Geral do Trabalho (CGT) no Museu do Louvre, Christian Galani, cujo sindicato é um dos que convocaram a greve, juntamente com a Confederação Francesa Democrática do Trabalho (CFDT) e o grupo de sindicatos Solidários, Unitários e Democráticos (SUD).